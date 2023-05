Polizeirapport

23-Jährige in Lausanne von Freund mit Messer schwer verletzt

In Lausanne hat ein junger Mann seiner Freundin am Dienstag mit einem Messer schwere Stichverletzungen am Hals zugefügt. Das Opfer befindet sich in besorgniserregendem Zustand im Spital.

Der mutmassliche Täter hatte selbst die Polizei benachrichtigt und befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Stadtpolizei Lausanne am Donnerstag mitteilte. Er wurde wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Laut der Polizei hatte der serbische Staatsangehörige seine 23-jährige Freundin in ihrem Auto kurz vor 19.00 Uhr im Quartier Isabelle-de-Montolieu im Norden der Stadt angegriffen. Er wurde am Tatort festgenommen und am Mittwoch verhört. Das Opfer, eine Schweizerin, wurde von der Polizei und von Sanitätern versorgt und in ernstem Zustand in ein Spital gebracht. (sda)