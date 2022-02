Mann bei Waldarbeiten in Feuer gefallen und verletzt

Bei Waldarbeiten in Libingen SG ist ein 22-jähriger Mann durch einen Baumstamm in ein Feuer gestossen und dort eingeklemmt worden. Ein Kollege konnte ihn befreien. Der Verletzte musste mit unbestimmten Brandverletzungen ins Spital geflogen werden.

Zu dem Unfall kam es bereits am Freitag kurz vor Mittag im Weiler Loh, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Zwei Männer seien mit Holzarbeiten und dem Zurückschneiden von Ästen in einem abfallenden Waldstück beschäftigt gewesen.

Der 22-Jährige habe dabei Holzstämme entastet und die Äste unmittelbar unterhalb verbrannt. Dabei seien zwei Holzstämme ins Rollen geraten, worauf der Arbeiter offensichtlich das Gleichgewicht verloren habe und rückwärts in die Feuerstelle gefallen sei. Von einem Baumstamm sei er mit einem Bein eingeklemmt worden und habe sich nicht mehr selber aus der Feuerstelle befreien können.

Der um zehn Jahre ältere Arbeiter sei ihm zu Hilfe geeilt, habe ab zuerst den Baumstamm entzweischneiden müssen, um seinen verletzten Kollegen aus der Feuerstelle zu befreien. Der Verletzte sei schliesslich mit unbestimmten Brandverletzungen von der Rettungsflugwacht ins Spital geflogen worden. (sda)