Ein Auto der Kantonspolizei Zug. (symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Autofahrer rast mit 81 km/h durch 30-er Zone in Baar ZG

Die Zuger Polizei hat am Samstag in Baar einen 42-jährigen Autofahrer gestoppt, der viel zu schnell in der 30er-Zone unterwegs war. Der Lenker überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 51 km/h, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

Die Geschwindigkeitsmessanlage auf der Landhausstrasse in Baar erfasste den Lenker mit 81 km/h – erlaubt wären nur 30 km/h gewesen.

Der Fahrer gab den Verstoss zu und kooperierte, wie die Strafverfolgungsbehörden in der Mitteilung schrieben. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. Weil er so massiv zu schnell fuhr, gilt der Fall als Raserdelikt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. (sda)