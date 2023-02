Polizeirapport

Polizei entdeckt Drogenlabor und Hanf-Indooranlagen in Dällikon ZH

Fahnder der Kantonspolizei Zürich haben am Montag in einem Gebäude im Industriequartier in Dällikon ein Drogenlabor für synthetische Betäubungsmittel und zwei Hanf-Indooranlagen ausgehoben. Sie stellten mehrere Kilogramm Drogen sicher und verhafteten zwei Männer.

Ausser rund 14 Kilogramm Ecstasy, 9 Kilogramm Amphetamin und 3.5 Kilogramm Marihuana entdeckten die Einsatzkräfte auch noch mehrere Liter hochexplosive Chemikalien, die zur Herstellung der illegalen synthetischen Drogen benötigt wurden, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Spezialisten stellten diese Substanzen sicher und vernichteten sie.

Der mutmassliche Betreiber der Anlage, ein 29-jähriger Schweizer, und der Mieter der Räumlichkeiten, ein 51-jähriger Serbe, wurden verhaftet. (sda)