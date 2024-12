Polizeirapport

Technische Störung legt Autoverlad am Furka lahm

Der Betrieb am Autoverlad Furka ist am Donnerstagmorgen zwischen Oberwald VS und Realp UR wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage eingestellt worden. Es kam auch zu Zugausfällen im Personenverkehr auf der Strecke Visp VS – Andermatt UR.

Der technische Dienst klärte die genaue Ursache ab, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA hiess. Es wurde damit gerechnet, dass die Störung zwischen 10.00 und 11.00 Uhr behoben wird.

Im Personenverkehr waren laut der Bahn die Züge der Linie R 43 betroffen. Eine Ersatzbeförderung im Personenverkehr war laut der Bahn nicht möglich. Autofahrende sollten gemäss der Mitteilung für Reisen ins Wallis und in die Zentralschweiz alternative Reiserouten prüfen, hiess es am Morgen auf X. (sda)