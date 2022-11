Polizeirapport

Frau auf Perron im Bahnhof Olten angegriffen und schwer verletzt

Auf einem Perron beim Bahnhof Olten SO ist am Mittwochnachmittag eine Frau angegriffen und schwer verletzt worden. Der mutmassliche Täter konnte vor Ort angehalten werden, wie die Polizei des Kantons Solothurn in einem Communiqué mitteilte.

Der Angriff auf die Frau erfolgte um etwa 16.25 Uhr im Bereich des Perrons 12 beim Bahnhof Olten. Beim Opfer handelt es sich um eine 34-jährige Afghanin. Sie wurde nach der medizinischen Erstbetreuung mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Der mutmassliche Täter, ein 38-jähriger Afghane, konnte vor Ort angehalten werden. Er wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ging die Polizei von einem Beziehungsdelikt aus. Die Polizei suchte Zeugen. (aeg/sda)