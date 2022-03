Explosion in Lagerhalle in Niederhasli ZH – Mann getötet

Ein 44-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Explosion in einer Lagerhalle in Niederhasli ZH ums Leben gekommen. Die Explosion im ersten Untergeschoss verursachte laut Polizei einen Brand im Gebäude. Diesen konnte die Feuerwehr löschen.

Der Grund für die Explosion war zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft leitete dazu Ermittlungen ein, wie die Zürcher Kantonspolizeit mitteilte.

Zur Detonation in der Gewerbehalle kam es laut Polizei kurz nach Mitternacht. Der Mann, der sich im Gebäude aufhielt, konnte durch die Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden. Das Feuer und die Russablagerungen verursachten am Gebäude Sachschäden von mehreren hunderttausend Franken. (sda)