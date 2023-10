Polizeirapport

Embrach ZH: Frau (30) stirbt nach Streit im Spital – Mann verhaftet

Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Wohnung in Embrach ist am Sonntagabend eine schwerverletzte Frau in kritischem Zustand ins Spital gefahren worden. Die 30-Jährige erlag in der Nacht auf Montag ihren Verletzungen. Ein 38-jährige Mann wurde verhaftet.

Der heftige Streit in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses war der Kantonspolizei Zürich gegen 19.30 Uhr gemeldet worden, wie sie am Montag mitteilte.

Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der laufenden Ermittelungen. In welchem Verhältnis die Frau und der Mann standen, gibt die Polizei nicht bekannt. Auch weitere Auskünfte erteilt sie derzeit nicht. (jaw/sda)