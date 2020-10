Schweiz

Lastwagen schlitzt Zürcher Tram auf: 14 Personen verletzt



Am Montagmorgen ist es in Zürich in der Nähe des Letzigrundstadions zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Tram gekommen. Dabei wurden laut Polizei 14 Personen verletzt. Der Zusammenstoss, der sich kurz nach 10 Uhr ereignete, löste einen Grosseinsatz der Rettungskräfte aus, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.



Gemäss ersten Erkenntnissen lenkte ein Chauffeur seinen Lastwagen rückwärts aus der Baustelle beim Campanellaweg auf die Badenerstrasse. Dabei kollidierte er mit dem vorbeifahrenden Tram der Linie 2, das vom Farbhof her in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Das Tram wurde durch die Kollision auf der rechten Seite auf einer Länge von rund 13 Meter regelrecht aufgeschlitzt. Im gut besetzten Tram wurden 14 Personen, sieben Frauen und sieben Männer, darunter ein 11-jähriger Knabe, verletzt. Davon wurden 12 Personen leicht und zwei Personen mittelschwer verletzt. Bei den Verletzungen handelt es sich vorwiegend um Schnittverletzungen und Prellungen.

Der genau Unfallhergang wird noch abgeklärt. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen. Die Badenerstrasse bleibt noch für mehrere Stunden gesperrt. (mlu/sda)

