Der Lastwagen ist am Donnerstag von der Strasse abgekommen und auf die daneben verlaufenden Bahngleise gekippt. Bild: kantonspolizei st.gallen

Polizeirapport

Lastwagen mit Schlachtabfällen kippt in Staad SG auf Gleise

Ein mit Schlachtabfällen beladener Lastwagen ist am Donnerstagnachmittag in Staad von der Strasse abgekommen und auf die Bahnstrecke gekippt. Die Bahnlinie musste gemäss der Polizei für über fünf Stunden gesperrt werden. Um die mehreren Tonnen Schlachtabfälle von den Gleisen zu entfernen, wurde ein Saugbagger eingesetzt.

Der 58-jährige Chauffeur geriet mit seinem Lastwagen samt 28 Tonnen Schlachtabfällen rechts von der Strasse ab und kippte auf die Gleise, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Rund 10 Tonnen davon gerieten auf die Schienen.

Die Bahnlinie ist gemäss der Mitteilung umgehend nach dem Eingang der Unfallmeldung gesperrt worden. «Zu einer gefährlichen Situation im Bahnverkehr ist es nicht gekommen», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Lastwagen musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Bild: kantonspolizei st.gallen

Die Bergung des Lastwagens habe sich aufgrund der Platzverhältnisse sowie der Hochspannungsleitungen «eher schwierig» gestaltet. Mit einem Spezialkran eines Privatunternehmens wurde der Lastwagen wieder auf die Strasse gezogen und anschliessend abgeschleppt.

Die Gleise wurden gemäss dem Communiqué nicht beschädigt. Kurz nach 21.30 Uhr war die Bahnstrecke Strecke wieder befahrbar. (sda)