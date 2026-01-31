Polizeirapport

Frau (26) wird tot in St.Galler Wohnung gefunden

In St.Gallen ist am Freitagmorgen bei der Notrufzentrale eine Meldung eingegangen, dass in einer Wohnung an der Rorschacher Strasse Hilfe benötigt werde. Vor Ort konnte der Rettungsdienst jedoch nur noch den Tod einer 26-jährigen Schweizerin feststellen.

Wie die Frau ums Leben kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei nahm einen 28-jährigen, im Kanton St.Gallen wohnhaften Eritreer fest, der in der Wohnung war, als die Frau gefunden wurde.

Die Kantonspolizei St.Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.