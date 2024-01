Polizeirapport

Mann in Liestal (BL) mit Stichwaffe verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, um kurz nach 01.15 Uhr, wurde ein 31-jähriger Mann durch eine unbekannte Person am Wasserturmplatz in Liestal BL mit einer Stichwaffe verletzt. Dies teilte die Polizei Basel-Landschaft mit. Das Opfer wurde im Brustbereich und an der Schulter verletzt und musste im Spital behandelt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer beim Brunnen am Wasserturmplatz durch einen unbekannten Mann unverhofft und ohne vorgängige Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe angegriffen. Dabei zog er sich Stichverletzungen im Brustbereich und an der Schulter zu.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, Tel. 061 553 35 35, zu melden (yam)