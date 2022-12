Polizeirapport

30 Personen müssen wegen Brand in Schlieren ihre Wohnung verlassen

In einem Elektronik-Geschäft in Schlieren ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. 30 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, sechs von ihnen mussten sich auf Rauchvergiftung untersuchen lassen. Die Brandursache ist noch unklar.

Einsatzkräfte im Zentrum von Schlieren. Bild: Kantonspolizei Zürich

Die Feuerwehrleute konnten das Feuer zwar rasch unter Kontrolle bringen. Die rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner der darüber liegenden Wohnungen mussten das Haus aber vorsorglich verlassen, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Sechs von ihnen mussten sich mit leichten Symptomen auf eine Rauchvergiftung untersuchen lassen. Ins Spital musste jedoch niemand. Nach rund zwei Stunden konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden durch Feuer und Rauch wird auf etwa einhunderttausend Franken geschätzt. (saw/sda)