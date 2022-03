Polizei hebt Indoor-Hanfanlage in Olten SO aus

Kapo SO

In einem Mehrfamilienhaus in Olten SO hat die Kantonspolizei Solothurn mehr als 60 Kilogramm getrocknetes Marihuana sichergestellt und eine grosse Hanf-Indooranlage ausgehoben. Ein 29-jähriger Schweizer wurde vorläufig festgenommen.

Das im Gewerbeteil des Mehrfamilienhauses sichergestellte Marihuana hat einen geschätzten Gassenwert von mehr als einer halben Million Franken, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Die Hausdurchsuchung hatte nach einem Anfangsverdacht bereits am Dienstag stattgefunden.

Die Polizei hielt mehrere tatverdächtige Männer an. Ein 29-jähriger Schweizer wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die Hanf-Indooranlage wurde gemäss Polizeiangaben in der Zwischenzeit vernichtet. (sda)