Polizeirapport

Vermisster FDP-Landrat tot im Vierwaldstättersee aufgefunden

Blick auf den Vierwaldstättersee. Bild: Switzerland Tourism/Martin Maegli

Der seit dem 26. August in Wolfenschiessen NW vermisste FDP-Landrat Remigi Zumbühl ist am Mittwoch im Vierwaldstättersee bei Buochs NW tot aufgefunden worden. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest.

Vor einer Woche sei die Suche auf die Einmündung der Engelbergeraa in den Vierwaldstättersee im Bereich Aawasseregg in Buochs ausgeweitet worden, teilte die Polizei Nidwalden am Donnerstag mit.

Mit Tauchern der Luzerner Polizei und der Kantonspolizei Schwyz seien die ufernahen Bereiche abgesucht worden. Seit dieser Woche unterstützte die Kantonspolizei Zürich die Suche mit ihrem Kameraschiff in den Tiefen des Sees und am Seegrund und konnte dabei die Person entdecken, wie es weiter hiess. Sie sei mit Unterstützung von Tauchern der Luzerner Polizei geborgen worden.

Die genaue Todesursache stehe noch nicht fest und werde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Nidwalden durch das Institut für Rechtsmedizin Zürich abgeklärt. (sda)