Polizeirapport

65-jähriger Mann aus der Aare in Winznau SO geborgen

Nebst einem Polizeiboot wurde auch ein Rega-Helikopter in die Suche miteinbezogen. Bild: kapo solothurn

Ein 65-jähriger Mann ist von der Polizei nach einer Suchaktion am Sonntagabend in Winznau SO aus der Aare gerettet worden. Der Mann wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Eine Person hatte um 18.50 Uhr gemeldet, dass in Winznau bei der Brücke der Schachenstrasse ein Mann in die Aare gestiegen und verschwunden sei, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

Die Polizei leitete unverzüglich umfangreiche Suchmassnahmen ein. Der Mann sei schliesslich von einem Polizeiboot aus am Ufer entdeckt und geborgen werden. Abklärungen zu den genauen Umständen seien im Gang.

Im Einsatz standen Patrouillen der Kantonspolizeien Aargau und Solothurn, ein Polizeiboot und der Sanitätsdienst. In die Suche miteinbezogen wurde auch ein Helikopter der Rega. (sda)