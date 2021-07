Schweiz

Polizeirapport

Kollision auf A2 bei Egerkingen SO: Ein Toter und vier Verletzte



Kollision auf A2 bei Egerkingen SO: Ein Toter und vier Verletzte

Bild: sda

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 bei Egerkingen SO ist am Freitagnachmittag eine Person tödlich verletzt worden. Vier Personen in einem Kombiwagen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Ein Rettungshelikopter flog zwei der Verletzten in ein Spital. Zwei Personen wurden mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Zum Unfall zwischen einem Kleinwagen und dem Kombiwagen kam es um 14.00 Uhr auf der A2 von Basel in Richtung Luzern, wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage eine Meldung von blick.ch bestätigte. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung