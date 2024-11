Die Täter liessen ihr verlassenes Fluchtfahrzeug ungesichert zurück. Dieses rollte deshalb in das Polizeiauto und beschädigte es leicht. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Fluchtfahrzeug von Einbrechern rollt in Polizeiauto

Am Dienstagabend trieben Einbrecher in Zollikon ihr Unwesen. Nach einer Flucht mit dem Auto rannten sie zu Fuss weg. Ihr ungesichertes Fluchtfahrzeug krachte daraufhin in ein Polizeiauto.

Gegen 19.30 Uhr ging in der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich ein Einbruchsalarm aus einem Einfamilienhaus in Zollikon ein. Laut Angaben der Kantonspolizei Zürich meldeten etwa zur gleichen Zeit zwei Anwohnende per Telefon, dass drei verdächtige Personen mit einem Auto davongefahren seien.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Eine Patrouille der Kommunalpolizei Meilen erkannte das beschriebene Fahrzeug und folgte diesem. In Uetikon am See bogen die Verdächtigen auf ein Firmenareal ab. Sie beschleunigten kurz, bevor sie abrupt stoppten und zu Fuss wegrannten. Die Polizei konnte einen der flüchtenden Männer verhaften. Die Täter liessen ihr verlassenes Fluchtfahrzeug ungesichert zurück. Dieses rollte deshalb in das Polizeiauto und beschädigte es leicht.

Der verhaftete Mann wurde der Kantonspolizei Zürich übergeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei ihm handelt es sich um einen 29-jährigen Mann mit italienisch/kroatischer Doppelbürgerschaft. Er trug Einbruchswerkzeuge auf sich und Schmuck, der mutmasslich vom Einbruchsdiebstahl in Zollikon stammte.

Die gross angelegte Fahndung nach den zwei Flüchtigen blieb bislang erfolglos. Unter anderem stand auch der Polizeihelikopter im Einsatz. Die Ermittlungen zum Einbruchsdelikt in Zollikon, zur Höhe des Deliktsguts sowie zum angerichteten Sachschaden sind noch am Laufen. Der mutmassliche, gefasste Einbrecher wird der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt.

