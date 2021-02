Schweiz

Polizeirapport

Tote Frau in Basler Hinterhof: Polizei nimmt 49-Jährigen fest



In einem Hinterhof an der Dornacherstrasse in Basel ist am Montag eine Frau aufgefunden worden. Ihre Identität ist noch unklar. Am Dienstag gab die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bekannt, dass ein 49-jähriger Mann festgenommen wurde. Er habe sich in der Liegenschaft im Gundeli aufgehalten und könnte im Zusammenhang mit dem Todesfall stehen.



Bild: KEYSTONE

Nach wie vor sind die Umstände des Todesfalles sowie die Todesursache nicht geklärt. Die Polizei hat deshalb eine Sonderkommission eingesetzt. Sie sucht Zeugen. (mlu/sda)

