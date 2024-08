Polizeirapport

Euroairport zum zweiten Mal in sieben Tagen evakuiert: Nun war es ein herrenloser Koffer

Der Euroairport Basel-Mülhausen ist am frühen Freitagnachmittag wegen eines herrenlosen Koffers für kurze Zeit evakuiert worden. Der Flughafen bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Berichte von «Blick» und «20 Minuten». Dies nur sieben Tage nach der letzten Evakuierung, damals wegen einer Bombendrohung.

Der Ablauf der Sicherheitsmassnahmen bei unbeaufsichtigten Gepäckstücken sei einem Standardprozedere gefolgt, teilte der Flughafen mit.

Die Evakuierung dauerte keine Stunde. Der Flugplan wurde kaum tangiert. Auch die Fahrten der Flughafen-Buslinie 50 waren nur für kurze Zeit unterbrochen, wie die Basler Verkehrs-Betriebe mitteilten.

Der Flughafen in Basel wurde in den letzten Monaten immer wieder wegen Bombendrohungen geräumt. Am letzten Freitag mussten aufgrund der Evakuation 13 Flüge annulliert werden, 2000 Passagiere waren betroffen. (leo/sda)