Polizeirapport

Mysteriöser Fall in Lohn-Lüterkofen: Woher hat der Mann (60) seine Kopfverletzung?

Der Solothurner Alarmzentrale ist am Mittwochnachmittag gemeldet worden, in der Wartekabine beim Bahnhof Lohn-Lüterkofen SO befinde sich ein verletzter Mann. Als die Polizei und der Rettungsdienst dort eintrafen, fanden sie einen rund 60-jährigen Mann mit Verletzungen im Kopfbereich auf.

Der Bahnhof von Lohn-Lüterkofen. Bild: google street view

Er konnte laut einer Mitteilung der Solothurner Kantonspolizei vom Donnerstag keine Angaben dazu machen, wie er sich die Verletzungen zugezogen hatte. Mit einer Ambulanz wurde der Mann in ein Spital gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und einen Zeugenaufruf erlassen. (sda)