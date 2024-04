Polizeirapport

Güllenloch-Unfall in Trubschachen BE fordert zweites Todesopfer

Nach einem Unfall in einer Jauchegrube in Trubschachen BE ist ein zweiter Mann verstorben. Er war am Sonntag in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden. Dort verstarb er am Mittwoch, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

Die Polizei geht von einem Unfall bei Arbeiten im Güllenloch aus. Zwei Männer waren am Sonntag regungslos in der Jauchegrube aufgefunden worden. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen verstarb ein 49-jähriger Schweizer noch vor Ort. Der zweite Mann, ein 78-jähriger Rentner, wurde ins Spital gebracht.

Jauchegruben können unter anderem gefährlich sein wegen austretender Gase. (rbu/sda)