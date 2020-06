Schweiz

Polizeirapport

Brand in Mehrfamilienhaus in Steinach – ein Leichtverletzter



Brand in Mehrfamilienhaus in Steinach – ein Leichtverletzter

Am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr ist an der Hauptstrasse in Steinach ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und wurde von der Rettung ins Spital gebracht.

Bild: kapo st.gallen

Laut der Kantonspolizei St. Gallen stellten die Rettungskräfte vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus den oberen beiden Stockwerken fest. Sie brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Ein 53-jähriger Bewohner der Wohnung zog sich leichte Verbrennungen zu, konnte das Haus aber selbstständig verlassen. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Zwei Bewohner anderer Wohnungen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand im Küchenbereich ausgebrochen sein. Die genaue Brandursache wird nun durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Durch die Gemeinde konnten für die Bewohner Ersatzunterkünfte organisiert werden.

Die örtliche Feuerwehr stand mit rund 20 Personen und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Für die Löscharbeiten musste die Hauptstrasse lokal gesperrt und umgeleitet werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 200'000 Franken belaufen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen