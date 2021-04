Schweiz

Polizeirapport

Feuerwerkskörper verletzt Zürcher Stadtpolizisten



Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizei der Stadt Zürich ist in der Nacht auf Samstag ein pyrotechnischer Gegenstand detoniert. Dabei erlitt ein Beamter ein Knalltrauma.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 2 Uhr in der Nacht nahe der VBZ-Haltestelle «Elektrowatt», wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte. Die Detonation des Feuerwerkskörpers könnte im Zusammenhang stehen mit einem dunklen SUV, der zeitgleich auf der Bellerivestrasse an den Polizisten vorbeifuhr. Detektive der Stadtpolizei haben Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

(dsc/sda)

