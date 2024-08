Polizeirapport

19-Jähriger mit Verbrennungen bei Tankstelle aufgefunden – Hintergrund unklar

Bei einer Tankstelle ist am Samstagmorgen in Frenkendorf BL ein Mann mit schweren Verbrennungen aufgefunden worden. Die Polizei schliesst ein Verbrechen nicht aus.

Beim Verletzten handle es sich um einen 19-jährigen Portugiesen, teilte die Polizei Basel-Landschaft mit. Er sei schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden.

Der Mann befand sich, als die Einsatzkräfte eintrafen, vor einer Tankstelle an der Rheintalstrasse. Was dort genau passiert war, war am Samstagmittag noch nicht ermittelt. Eine Dritt- oder Fremdeinwirkung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. (sda)