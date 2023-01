Polizeirapport

85-Jähriger Fussgänger wird in Bubikon ZH frontal von Auto erfasst und stirbt

Ein Fussgänger ist am Samstagabend in Bubikon ZH frontal von einem Auto erfasst und mehrere Meter weggeschleudert worden. Der 85-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.30 Uhr bei einer Bushaltestelle, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Fussgänger war im Begriff, die Strasse auf dem Fussgängerstreifen zu überqueren, als eine 46-Jährige mit ihrem Auto mit ihm kollidierte. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Bubikerstrasse musste laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehr Bubikon, das Forensische Institut Zürich, die Staatsanwaltschaft See/Oberland, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie das Careteam von Regio 144 im Einsatz. (sda)