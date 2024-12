Polizeirapport

Rentnerin wird auf Trottoir in Zürich angefahren und stirbt

Am Donnerstagmorgen ist in der Stadt Zürich ein Auto mit einer Passantin auf dem Trottoir kollidiert. Die Frau wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht und starb dort kurze Zeit später.

Der Unfall ereignete sich auf der Mühlegasse, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Kurz vor 10.30 Uhr fuhr dort eine Frau mit ihrem Auto in Richtung Limmatquai.

Unterhalb der Niederfdorfstrasse stiess mit der Passantin auf dem Trottoir zusammen und in der Folge nach links quer über die Strasse. Beim Schaufenster eines Verkaufsgeschäfts kam das Auto zum Stillstand.

Die Autolenkerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Der Unfallhergang ist unklar und wird untersucht. (sda)