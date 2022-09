Polizeirapport

Überdurchschnittlich viele Diebstähle aus Autos in Chur

Seit Ende August haben Unbekannte überdurchschnittlich oft Gegenstände aus Fahrzeugen in Chur gestohlen. Die Kantonspolizei Graubünden appelliert nun, Autos immer abzuschliessen und keine Wertgegenstände darin sichtbar liegen zu lassen.

Besonders beliebt seien bei der Täterschaft Smartphones, Navigationssysteme, Portemonnaies und Handtaschen, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung. Es sei seit Ende August zu mehreren Dutzend Diebstählen in Chur gekommen.

Meist seien die Fahrzeuge unverschlossen gewesen, hiess es weiter. Dann können die Versicherung aufgrund von Grobfahrlässigkeit eine Leistungskürzung aussprechen. Autos seien deshalb immer abzuschliessen. Kommt es doch zu einem Diebstahl, solle man nichts anfassen und die Spurensuche der Polizei abwarten. (sda)