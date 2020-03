Schweiz

Polizeirapport

78-jähriger Deutscher nach Skiunfall in Samnaun GR gestorben



Ein 78-jähriger Deutscher, der am Donnerstag in Samnaun beim Skifahren verunfallt war, ist am Freitag im Spital gestorben. Er hatte sich bei einem schweren Sturz ein Schädel-Hirntrauma zugezogen.

Der Unfall hatte sich auf der Skipiste Nummer 67 in der Nähe des Visnitzkopf ereignet, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Selbstunfall. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)