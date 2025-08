Thurgauer Polizei hält alkoholisierten Fahrer gleich zwei Mal an

Thurgauer Polizei hält alkoholisierten Fahrer gleich zweimal an

Innerhalb kurzer Zeit hat die Kantonspolizei Thurgau in Romanshorn am Nationalfeiertag zweimal einen 31-jährigen Mann angehalten, der alkoholisiert am Steuer seines Autos sass. Auch in Hörhausen fiel die Atemalkoholprobe eines Autofahrers positiv aus.

Bis zum Samstagmorgen gingen bei der Notrufzentrale rund zwei Dutzend Meldungen wegen Feuerwerks und Ruhestörungen ein, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. In Wallenwil, Amriswil und Arbon mussten die Feuerwehren wegen Bränden in Unterflurcontainern respektive einem Abfalleimer ausrücken.

Gleich zwei Mal wurde ein Autofahrer in Romanshorn aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach drei Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 31-jährigen Iraker. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.60 mg/l, umgerechnet sind das 1.2 Promille.

Seinen Führerausweis musste der 31-Jährige bereits bei der ersten Kontrolle abgeben. «Das hinderte ihn offenbar nicht daran, sich wieder hinters Steuer zu setzen, wo er rund 1.5 Stunden später erneut von einer Polizeipatrouille angehalten wurde», hiess es im Communiqué weiter.

Eine Atemalkoholprobe bei einem 45-jährigen Polen in Hörhausen ergab derweil einen Wert von 0.96 mg/l respektive 1.92 Promille. Einen Führerausweis konnte der Mann nicht vorweisen, da ihm dieser bereits entzogen worden war. (sda)