Polizeirapport

Vermisster Rentner aus Feusisberg SZ tot aufgefunden

Ein in Feusisberg im Kanton Schwyz vermisster Rentner ist am Freitagnachmittag im Kanton Zürich tot aufgefunden worden. Der Mann war seit Montag vermisst worden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitagabend mitteilte. Sie nahm Ermittlungen zur Todesursache auf und wollte keine weiteren Angaben machen. (sda)