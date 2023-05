Polizeirapport

Autolenker verliert bei Neuheim ZG die Kontrolle und fährt in die Sihl

Ein Auto ist am Donnerstagabend in Neuheim ZG in einer Kurve von der Strasse abgekommen und in die Sihl gefahren. Der Autofahrer und die Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Bild: Kantonspolizei Zug

Wie die Strafuntersuchungsbehörden am Freitag mitteilten, war der 22 Jahre alte Lenker um 18.45 Uhr von Sihlbrugg Richtung Neuheim unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn und kam von der Strasse ab. Schliesslich landete das Auto mit der Front in der Sihl.

Bild: Kantonspolizei Zug

Der Lenker und seine 17 Jahre alte Beifahrerin konnten das Auto selbstständig verlassen, wie es weiter hiess. Die Ambulanz brachte sie ins Spital. Der Lenker musste seinen Führerausweis abgeben und zur Urin- und Blutprobe antreten. (sda)