Polizeirapport

Sieben Personen bei Autounfall oberhalb von Brienz BE verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Brienz BE sind am Donnerstagabend sieben Personen verletzt worden. Sie mussten mit Ambulanzen und einem Helikopter in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.00 Uhr, in der Nähe der Busstation Brienzberg. Nach Angaben der Polizei war ein Auto von Brienz Richtung Axalp unterwegs, als der Lenker aus noch ungeklärten Gründen frontal in einen Baum fuhr.

Im Fahrzeug befanden sich sieben Personen. Drittpersonen konnten die Insassen aus dem Auto befreien. Der betroffene Strassenabschnitt wurde während der Unfallarbeiten gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. (dab/sda)