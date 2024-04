Polizeirapport

68-jähriger Berggänger stürzt in Stein SG zu Tode

Ein 68-jähriger Berggänger ist am Montag am Mittleren Goggeien bei Stein SG in die Tiefe gestürzt. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Die Kantonspolizei St.Gallen fand den verunglückten Berggänger am Montagabend unterhalb der Südwand des Mittleren Goggeien, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Zuvor habe sie sein Auto auf einem Parkplatz in der Nähe angetroffen.

Die Polizei sei alarmiert worden, da der im Kanton St.Gallen wohnhafte Mann nach einer Wanderung nicht zurückgekehrt war. Im Einsatz standen auch die Rega, die Alpine Rettung Ostschweiz sowie Angehörige der Feuerwehr. (sda)