Schuss bei einer Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 5

In Zürich ist es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. In der Folge fiel auch ein Schuss. Zwei Personen sind laut der Stadtpolizei Zürich festgenommen worden. Verletzt wurde niemand.

In Zürich kam es zu einer Schussabgabe. Bild: KEYSTONE

Der Streit fand in einem Zelt vor dem Restaurant Neugasshof statt. Gegen 22 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, dass geschossen worden sei. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei rückten daraufhin aus. Sie sperrten das Gebiet weiträumig ab.

Noch bevor die Polizei eintraf, waren die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen geflüchtet. Bei einer Fahndung in der näheren Umgebung des Restaurants seien zwei Männer angehalten worden. Sie seien für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht worden. (saw/sda)