Auch in der Schweiz wurde Halloween gefeiert. Bild: Keystone

Polizeirapport

Feuerwerk, Eierwerfer und Lärm – die Polizei-Bilanz zur Schweizer Halloween-Nacht

Vielerorts feierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Freitagabend Halloween. Die Polizeien haben sich entsprechend vorbereitet. In den meisten Kantonen beschäftigten sie sich hauptsächlich mit kleineren Verstössen.

Aargau

Die Kantonspolizei Aargau spricht von einer ruhigen Halloween-Nacht. Zu grösseren Sachbeschädigungen oder Auseinandersetzungen sei es nicht gekommen, sagt Sprecher Dominic Zimmerli zur Aargauer Zeitung. Mehrfach hätten Patrouillen jedoch wegen Abbrennens von Feuerwerk eingreifen müssen. Raketen und Böller würden an Halloween allmählich Eier ablösen. Das Feuerwerk sei auch gegen Gebäude abgefeuert worden.

Zürich

Die Kantonspolizei Zürich und die regionalen Polizeien mussten in der Halloween-Nacht rund 70 Einsätze bewältigen. Meistens ging es dabei um Eierwürfe oder Abbrennen von Feuerwerk. Es kam im ganzen Kantonsgebiet zu Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Randalen.

In Meilen wurden zudem Jugendliche ausgeraubt. Die Tat soll von einer mindestens sechsköpfigen Männergruppe verübt worden sein, heisst es in einer Mitteilung. Mehrere 13- bis 16-Jährige wurden von ihnen bedroht und mussten ihre Handys und einen E-Scooter aushändigen. Ein 15-Jähriger wurde dabei am Kopf verletzt und musste medizinische behandelt werden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige ausfindig machen: Ein 16-jähriger Somalier und ein 18-jähriger Lette wurden verhaftet. Die Ermittlungen dauern an.

Ansonsten zieht die Zürcher Polizei eine positive Bilanz: Die Nacht sei mehrheitlich friedlich verlaufen und es seien viele Kinder unterwegs gewesen. Sie hätten «lieber Süsses statt Saures» gesammelt.

Schaffhausen

In Schaffhausen verlief die Nacht grösstenteils ruhig, wie die Polizei meldet. Sie musste jedoch vereinzelt wegen Eierwerfern und Lärmbelästigungen ausrücken. Grössere Zwischenfälle habe es jedoch nicht gegeben, weshalb man eine positive Bilanz ziehe.

St.Gallen

Auch die Stadtpolizei St.Gallen zieht eine positive Bilanz von Halloween. Trotz hohem Personenaufkommen sei es am Freitagabend zu keinen grösseren Zwischenfällen gekommen. Die Zahl der Einsätze liege im Bereich des Vorjahres.

Am Freitagabend hätten in der Stadt St.Gallen viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Halloween gefeiert, teilte die Stadtpolizei am Samstag mit. Im Verlauf des Abends seien acht Meldungen wegen Eierwürfen, lärmender Jugendlicher oder Böllern eingegangen. Mehrere Personenkontrollen wurden durchgeführt.

In Uznach stellte die Kantonspolizei bei einem Jugendlichen einen Schlagring sicher. An diversen Orten wurden zudem Eier, Messer, Maskierungen oder Drogen sichergestellt. Ausserdem musste auch hier die Polizei wegen Meldungen zu Feuerwerk ausrücken.

Der Sachschaden im Kanton belief sich auf mindestens 6000 Franken. In Goldach bewarf eine unbekannte Gruppe zwei Autos mit Steinen, in Mels wurde eine Fassade mit Eiern beworfen und in Buchs SG wurde ein Rollladen einer Wohnung beschädigt und mit Eiern beschmiert. In Altstätten schlugen Unbekannte ausserdem die äussere Verglasung einer Hauseingangstür ein. (vro/sda)