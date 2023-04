Polizeirapport

Mann tötet seine 39-jährige Frau in Erlen TG

Eine 39-jährige Frau ist am Freitagmorgen tot in einer Wohnung in Erlen TG gefunden worden. Zuvor meldete sich ihr Mann bei der Polizei und teilte mit, er habe seine Frau tödlich verletzt. Der 42-Jährige wurde festgenommen.

Der Anruf des Mannes ging kurz nach 11 Uhr bei der kantonalen Notrufzentrale ein, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitagnachmittag in einer Mitteilung schrieb. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung an der Neuhofstrasse ankamen, war die Frau bereits ihren schweren Verletzungen erlegen.

Ihr Mann habe bei der Verhaftung keinen Widerstand geleistet, schrieben die Behörden weiter. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren gegen ihn. Die genaue Todesursache der 39-Jährigen wird nun am Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. (sda)