Polizeirapport

Auffahrunfall in Liestal wegen eines Tiers auf der Strasse

Bild: Kapo bl

Ein Bremsmanöver wegen eines Tiers auf der Strasse hat am Dienstagabend in Liestal zu einem Auffahrunfall geführt. Verletzt wurde niemand, an den beteiligten Autos entstand aber grosser Sachschaden, während das unbekannte Tier das Weite suchte, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.15 Uhr auf der Arisdörferstrasse. Der 23-jährige Lenker eines BMW habe sein Fahrzeug abrupt abgebremst, um eine Kollision mit einem nicht näher definierten Tier auf der Strasse zu verhindern, heisst es in der Polizeimeldung.

Dies gelang schliesslich auch, das Tier suchte gemäss Communiqué unbeschadet das Weite. Das Bremsmanöver habe aber zur Folge gehabt, dass ein Maserati-SUV in voller Geschwindigkeit auf den BMW aufgefahren sei und diesen von der Strasse bugsiert habe. Beide Fahrzeuge seien «massiv» beschädigt worden. (aeg/sda)