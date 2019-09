Schweiz

Polizeirapport

Zwei Autos in Sirnach TG in Brand gesteckt



Bild: Kapo TG

In Sirnach TG haben in der Nacht auf Mittwoch zwei Autos gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die beiden Autos waren auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Untermattstrasse abgestellt, als sie in Brand gerieten. Eine Anwohnerin habe um ein Uhr nachts Alarm geschlagen, teilte die Thurgauer Polizei am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Autos und der Liegenschaft liegt bei über hunderttausend Franken.

Die Ursache wird noch weiter abgeklärt. Nach den ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. (sda)