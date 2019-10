Berner Polizei erwischt zwei minderjährige Einbrecherinnen in flagranti

Schweiz

Polizeirapport

Berner Polizei erwischt zwei minderjährige Diebinnen in flagranti



Bild: KEYSTONE

Die Polizei hat am Montag in Ostermundigen zwei minderjährige Mädchen angehalten, als sie versuchten, über eine Balkontüre in eine Wohnung zu gelangen. Die beiden sind geständig.

Am Morgen war der Polizei gemeldet worden, dass zwei unbekannte junge Frauen in ein Mehrfamilienhaus gelangt seien. Dort seien sie auf einen Bewohner gestossen, der die Liegenschaft gerade habe verlassen wollen.

Der Mann kehrte in der Folge nochmals in das Haus zurück, worauf die Frauen verschwanden, wie die kantonale Jugendanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten.

Wenig später beobachtete die Polizei, wie am Schermenweg zwei junge Frauen versuchten, über einen Balkon in eine Wohnung einzudringen. Die beiden passten auf das Signalement, das die Polizei erhalten hatte.

Die beiden jungen Frauen wurden angehalten und auf die Polizeiwache gebracht. Dort gestanden die zwei Minderjährigen den versuchten Einbruchdiebstahl. Sie werden sich nach Abschluss der Ermittlungen vor der kantonalen Jugendanwaltschaft verantworten müssen. (sda)

