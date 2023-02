Polizeirapport

Bauarbeiter lebendig verschüttet: 27-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Winterthur

Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstagvormittag ist in Winterthur ein Mann in einem ungesicherten Graben verschüttet worden. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Unfall ereignete sich in einem Wohnquartier in der Stadt Winterthur. Bauarbeiter waren mit dem Ausheben eines Grabens beschäftigt. Nachdem ein 27-jähriger Arbeiter in den mehrere Meter tiefen und ungesicherten Graben gestiegen war, rutschten die Seitenwände ab und verschütteten den Mann.

Sein Kollege und die alarmierten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur versuchten, den Verschütteten zu bergen. Sie mussten aber den Versuch aufgrund des ungesicherten Grabens und dem zu hohen Eigenrisiko abbrechen.

Bevor der Mann geborgen werden konnte, musste der Graben von einem aufgebotenen Bauunternehmen mit einem Saugbagger und Spriesswänden gegen ein weiteres Abrutschen gesichert werden. Nach der Bergung konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Der Arbeitsunfall wird durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. (red)