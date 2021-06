Schweiz

Polizeirapport

Linienbus in Zürich-Höngg in Brand geraten



In Zürich-Höngg ist am Freitagabend ein Linienbus der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) in Brand geraten. Das Feuer griff rasch auf nebenstehende parkierte Fahrzeuge über. Durch die rechtzeitige Evakuierung des Buschauffeurs gab es keine Verletzten.

Der Brand habe gelöscht werden könnten, die Winzerstrasse sei aber für eine längere Zeit gesperrt gewesen, teilte Schutz & Rettung Zürich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

#Einsatz der #Berufsfeuerwehr in Zürich-Höngg. Ein Linienbus der VBZ stand in Flammen und das #Feuer griff rasch auf nebenstehende parkierte Fahrzeuge über. Keine Verletzten durch rechtzeitige Evakuation des Buschauffeurs. #Brand gelöscht, längere #Sperrung der Winzerstrasse ^eb pic.twitter.com/eMnQHMffz0 — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) June 4, 2021

(viw/sda)

