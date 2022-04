Zuger Polizei beobachtet Kokainhandel und nimmt Händler fest

Die Zuger Polizei hat einen mutmasslichen Kokain- und Marihuanahändler festgenommen, dies nachdem sie einen Deal beobachtet hatte. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren wegen des Verdachts auf eine qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, wie die Strafuntersuchungsbehörden am Montag mitteilten.

Die Polizei beobachtete am Mittwoch beim Bahnhof Zug einen Kokainhandel, der in einem Auto abgewickelt wurde. Der Käufer hatte bei der Kontrolle etwas Kokain für den Eigengebrauch bei sich und gab an, beim Autofahrer in den letzten Monaten 50 Gramm des Stoffs für 5000 Franken gekauft zu haben.

Die Polizei konnte den Autofahrer festnehmen. Dieser habe sich geständig gezeigt, in letzter Zeit eine grössere Menge Kokain und Marihuana verkauft zu haben, teilten die Strafuntersuchungsbehörden mit. (sda)