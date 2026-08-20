Finanziell nicht auf Rosen gebettet: Tschugger Bax und die Film-Crew von David Constantin sind bei zwei Filmförderungsstellen abgeblitzt.

«Tschugger»-Kinofilm erhält von den grössten Förderungsstellen kein Geld

Nach vier äusserst erfolgreichen Fernsehstaffeln will die Tschugger-Crew einen Kinofilm produzieren. Fördergelder erhält sie dafür allerdings keine.

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«Tschugger» ist eines der erfolgreichsten Schweizer Filmprojekte der letzten Jahre. Die TV-Serie war über vier Staffeln hinweg derart erfolgreich, dass die Filmcrew rund um Schöpfer David Constantin beschloss, einen Kinofilm über die Walliser Polizisten Bax und Pirmin zu drehen.

Dieser Kinofilm wird weder vom Bundesamt für Kultur noch von der Zürcher Filmstiftung gefördert. Darüber berichten die Zeitungen von Tamedia. Die beiden Institutionen sind nebst der SRG die grössten Filmförderstellen in der Schweiz.

Abgeblitzt: Der Tschugger-Kinofilm erhält keine Förderung. Bild: srg

Sie seien alle überrascht und enttäuscht, sagt Produzentin Sophie Toth. Die Crew rund um den Schöpfer der Serie, David Constantin rechnet mit einem Budget von 5.7 Millionen Schweizer Franken.

Einen konkreten Grund für die Absage liefern weder das Bundesamt für Kultur noch die Zürcher Filmstiftung. Beide verweisen darauf, dass sie viel mehr Anträge erhalten würden, als sie Fördergelder sprechen könnten.

«Das Ganze lässt mich fragen, ob unser verrückter Stil einfach nicht ins aktuelle Förderraster passt», sagt «Tschugger»-Mastermind David Constantin.

Der Kinofilm entsteht nun trotzdem – nun einfach in einer deutlich entschlackten Version. Die Produktionsfirma von David Constantin sucht nach privaten Investoren. Wann der Joker-Film in die Kinos kommt, steht noch nicht fest.

(her)