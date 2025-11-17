David Constantin als «Bax» in der «Tschugger»-Serie. Bild: srg

«Tschugger» kommt zurück – dieses Mal als Kinofilm

Die erfolgreiche Polizeiparodie «Tschugger» kommt zurück auf den Bildschirm – aber nicht als Serie, sondern als Kinofilm. Dies gibt David Constantin, der in der Serie die Hauptrolle des Polizisten «Bax» spielt, gegenüber dem SRF bekannt.

Die Konstellation bleibt dabei die gleiche: Das Drehbuch wird erneut aus der Feder von Constantin und Mats Frey stammen, welcher bereits bei der Serie mitgewirkt hat. Auch das Produktionsteam bleibt beim Kinofilm das gleiche wie bei der Serie.

Wie Constantin sagt, habe man sich für einen Film entschieden, da man aus der klassischen Episodenaufteilung und Cliffhangern ausbrechen wolle: «Wir wollten ein neues Format, einfach etwas Neues ausprobieren», sagt er.

Casting-Aufruf

Wie die Verantwortlichen im Interview weiter ausführen, ist man noch auf der Suche nach einem Darsteller für die Besetzung einer Rolle eines Jungen. Dieser soll aus dem Wallis sein, das Walliserdeutsch beherrschen und zwischen acht und zwölf Jahre alt sein. (ome)