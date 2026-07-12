Zuschauer bei der Performance von Esdeekid am Openair Frauenfeld, am Freitag, 10. Juli 2026. Bild: keystone

105'000 Hip-Hop-Fans schwitzen am Openair Frauenfeld 2026

Mehr «Schweiz»

Die Veranstaltenden des Openairs Frauenfeld 2026 haben eine positive Bilanz gezogen: Rund 105'000 Hip-Hop-Fans aus ganz Europa besuchten das Festival. Dieses sei friedlich verlaufen. Bei der Polizei gingen rund 20 Anzeigen ein, und es kam zu neun Festnahmen.

Der besucherstärkste Tag war der Samstag mit 41'000 Eintritten, gefolgt vom Freitag mit 36'000 und dem Donnerstag mit 28'000 Besucherinnen und Besuchern, wie die Veranstalterinnen und Veranstalter des Openairs Frauenfeld am Sonntag berichteten.

Ein Grossteil der aus ganz Europa angereisten Gäste übernachtete auf dem Festivalgelände. Mit dem Fussball-WM-Spiel der Schweiz fand das Festivalwochenende am Sonntag seinen Abschluss.

Die willkommene Abkühlung. Bild: keystone

Seitens der Festivalveranstaltung war von einer ausgelassenen und friedlichen Stimmung die Rede. Diesen Eindruck teilt auch die Kantonspolizei Thurgau: Aus ihrer Sicht sei die Veranstaltung verhältnismässig ruhig und mehrheitlich friedlich verlaufen.

Meldungen wegen schwerer Gewalttaten oder schwerverletzter Personen seien bei der Polizei keine eingegangen – dafür aber wegen Diebstählen und einer sexuellen Belästigung. Insgesamt gab es neun Festnahmen. Zudem mussten neun Personen in einem Spital behandelt werden. Die Feuerwehr rückte zu zwei Löscheinsätzen aus.

Wegen der hohen Temperaturen wurden Schattenplätze und Trinkwasserstellen eingerichtet. Auf dem Gelände wurden zudem Schneekanonen zur Abkühlung eingesetzt.

Besucher mit Maske tanzen im Staub. Bild: keystone

Fokus auf Hip-Hop

Musikalisch konzentrierte sich das Festival auf Hip-Hop. Als Headliner traten unter anderem Ken Carson, Don Toliver, Gunna, Yeat, Sido and Friends sowie Swae Lee auf. Zum Programm gehörten auch weitere US-amerikanische Acts wie Destroy Lonely und BK TheRula sowie die deutschen Künstler SSIO, Xaviersobased und Zackavelli.

Die Planung für nächstes Jahr laufe bereits auf Hochtouren, teilten die Veranstaltenden mit. (sda)