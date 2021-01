Erste Kontaktaufnahme: Staatsekretärin Livia Leu ist in Brüssel

Die Blockade bei den Bilateralen ist wie ein Smartphone ohne Update

Das institutionelle Abkommen mit der EU ist von verschiedener Seite unter Beschuss. Dabei wird die Schweiz in immer mehr Bereichen von der Entwicklung in Europa abgehängt.

Der SVP-Angriff auf die Personenfreizügigkeit wurde am letzten Sonntag gebodigt. Zum wiederholten Mal hat sich das Stimmvolk zu den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union bekannt. Ist der Weg nun frei für das institutionelle Abkommen (InstA)? Es sieht nicht so aus: Das Sperrfeuer gegen den umstrittenen Vertrag ist in vollem Gang.

Eine Woche vor der Abstimmung kritisierte alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann in der NZZ das in seiner Amtszeit ausgehandelte Abkommen. Er sieht nicht nur …