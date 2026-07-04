sonnig18°
DE | FR
burger
Schweiz
Reisen

Stau auf der A2 vor dem Gotthardtunnel wegen Ferienverkehr

Gotthard Stau Sommerferien 2026
Am Gotthard stauten sich die Fahrzeuge schon am Samstagmorgen auf einer Länge von acht Kilometern.Bild: Webcam

Der Ferienverkehr geht los: Mehrere Kilometer Stau Richtung Süden

Die ersten Kantone sind in die Sommerferien gestartet und auch im nahen Ausland hat die grosse Reisezeit begonnen. Entsprechend wartet man vor dem Gotthard-Nordportal auf dem Weg Richtung Süden.
04.07.2026, 10:0404.07.2026, 10:04

Bereits am Samstagmorgen staute sich der Verkehr auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von acht Kilometern. Die Wartezeit betrug laut TCS knapp anderthalb Stunden. Es wird empfohlen, auf die Alternativroute via A13 San Bernardino auszuweichen.

Gotthard Stau 4.7.26
Der TCS meldete schon am Samstagmorgen Stau von acht Kilometern Länge.Bild: TCS

Denn auch auf der Strecke über den Gotthardpass wird mit Behinderungen gerechnet. Viasuisse hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass in den kommenden Wochen täglich mit Stau Richtung Süden – und später Richtung Norden – gerechnet werden muss. Im nahen Ausland haben die Sommerferien teilweise begonnen und auch die ersten Schweizer Kantone sind in die Feriensaison gestartet.

Gotthard Stau Prognose Sommerferien 2026
Die Stauprognosen Richtung Süden des TCS.Bild: TCS

Am Samstag rechnet der TCS mit bis zu elf Kilometern Stau Richtung Süden. Es ist somit der verkehrsintensivste Tag der Woche. An den Wochenenden Ende Juli dürfte der Höhepunkt erreicht werden. Dann muss mit bis zu 15 Kilometern gerechnet werden. Richtung Norden dürfte es dann im August zu längeren Wartezeiten kommen. (vro)

Mehr zum Thema:

Schweizer Autobahnen am Limit – wie Engpässe die Staustunden nach oben treiben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Pendelstau-Selbstversuch auf der Autobahn
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Extreme Trockenheit» beschäftigt die Schweiz – die nächste Hitzewelle rollt bereits an
Nach der Hitzewelle folgte die Abkühlung in der Schweiz – und die Gewitter. Die Niederschläge von Anfang Woche haben nichts an der Waldbrandgefahr in der Schweiz geändert. Verbreitet gilt die zweithöchste Warnstufe, in Teilen des Kantons Wallis gar die höchste.
Zur Story