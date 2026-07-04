Am Gotthard stauten sich die Fahrzeuge schon am Samstagmorgen auf einer Länge von acht Kilometern. Bild: Webcam

Der Ferienverkehr geht los: Mehrere Kilometer Stau Richtung Süden

Die ersten Kantone sind in die Sommerferien gestartet und auch im nahen Ausland hat die grosse Reisezeit begonnen. Entsprechend wartet man vor dem Gotthard-Nordportal auf dem Weg Richtung Süden.

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Bereits am Samstagmorgen staute sich der Verkehr auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von acht Kilometern. Die Wartezeit betrug laut TCS knapp anderthalb Stunden. Es wird empfohlen, auf die Alternativroute via A13 San Bernardino auszuweichen.

Der TCS meldete schon am Samstagmorgen Stau von acht Kilometern Länge. Bild: TCS

Denn auch auf der Strecke über den Gotthardpass wird mit Behinderungen gerechnet. Viasuisse hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass in den kommenden Wochen täglich mit Stau Richtung Süden – und später Richtung Norden – gerechnet werden muss. Im nahen Ausland haben die Sommerferien teilweise begonnen und auch die ersten Schweizer Kantone sind in die Feriensaison gestartet.

Die Stauprognosen Richtung Süden des TCS. Bild: TCS

Am Samstag rechnet der TCS mit bis zu elf Kilometern Stau Richtung Süden. Es ist somit der verkehrsintensivste Tag der Woche. An den Wochenenden Ende Juli dürfte der Höhepunkt erreicht werden. Dann muss mit bis zu 15 Kilometern gerechnet werden. Richtung Norden dürfte es dann im August zu längeren Wartezeiten kommen. (vro)