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Die 10 beliebtesten Campingplätze der Schweiz nach Google-Bewertungen

Two young people sit in front of their camper, pictured on the campground &quot;Seeland&quot; in Sempach in the canton of Lucerne, Switzerland on July 23, 2008. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Zwei junge ...
Camping-Romantik am Sempachersee.Bild: KEYSTONE

Das sind die 10 beliebtesten Campingplätze der Schweiz

In der Schweiz gibt es mehr als 400 Campingplätze. Doch welche sind die beliebtesten? Wir haben anhand der Google-Bewertungen die Top 10 der Schweizer Campings gekürt.
21.06.2026, 10:5521.06.2026, 10:55
Jelle Schutter
Jelle Schutter

Der Camping-Boom in der Schweiz geht unentwegt weiter. Die Zahl der Übernachtungen stieg 2025 laut dem Bundesamt für Statistik im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent auf 5,2 Millionen. Nur im Corona-Jahr 2021 war die Camping-Nachfrage hierzulande höher.

Die meisten Übernachtungen fallen mit 1,04 Millionen auf das Tessin. Dahinter folgen der Kanton Bern, das Wallis und der Kanton Graubünden. Doch welcher Campingplatz soll es sein? Schliesslich gibt es bezüglich Grösse, Lage und Infrastruktur riesige Unterschiede. Ein Blick auf die Google-Bewertungen der über 400 Schweizer Campingplätze zeigt, dass vor allem die kleinen, gemütlichen Campings zu den beliebtesten des Landes gehören.

Zu den Daten
Wir haben alle Campingplätze der Schweiz aus dem Open-Source-Kartenprojekt «OpenStreetMap» exportiert und anschliessend mit Google-Maps-Bewertungen verlinkt. Für dieses Ranking wurden von den über 400 Campingplätzen der Schweiz nur diejenigen mit mehr als 20 Google-Bewertungen und mit Übernachtungsmöglichkeiten für Touristinnen und Touristen berücksichtigt.

Auf Google können Camperinnen und Camper eine Bewertung zwischen 1 und 5 Sternen hinterlassen. Alle von uns untersuchten Campingplätze erhielten mindestens 3 oder mehr Sterne, aber kein Camping mit mehr als 20 Bewertungen schaffte ein perfektes Rating von 5 Sternen. Doch immerhin fünf Campingplätze übertrafen die 4,8-Sterne-Marke. Nachfolgend die Top 10 auf einen Blick:

Inhaltsverzeichnis
Camping HostettenCamping TalackerCamping La CouéCamping BächliCampingplatz GerbeweidCamping du Grand Saint BernardCamping MulinaCamping Forêt des MélèzesCampeggio al Parco d'OroFerienhof RütiDie bekannte Alternative

Camping Hostetten

Bewertung: 4,7919 Sterne

Im Kanton Nidwalden – unweit des Alpnachersees – liegt dieser Camping. Während des Aufenthalts kann man unter anderem die Rigi bestaunen. Neben der herrlichen Aussicht werden auch die Ruhe und die Freundlichkeit der Gastgeber gelobt.

Camping Hostetten
Bild: Webseite Camping Hostetten

Camping Talacker

Bewertung: 4,7920 Sterne

In Ringgenberg, ganz in der Nähe von Interlaken und dem Brienzersee, liegt der Camping Talacker. Auf der «Rasenterrasse» hat es viel Platz für Zelte und Camper. Den Gästen gefiel unter anderem die wundervolle Atmosphäre sowie die Gratis-Duschmöglichkeiten.

Camping Talacker
Bild: Webseite Camping Talacker

Camping La Coué

Bewertung: 4,793 Sterne

Der perfekte Ruheort für Tierfreunde im Kanton Neuenburg. Schliesslich campiert man hier mitten auf dem Bauernhof. Die Stellplätze bieten eine schöne Aussicht auf den Jura und die Gemeinschaftsbereiche laden zu Geselligkeit mit anderen Gästen ein.

Bild
Bild: Webseite Camping La Coué

Camping Bächli

Bewertung: 4,795 Sterne

Gelegen im Neckertal im Kanton St. Gallen überzeugt dieser Camping mit seinen schönen Aussichten auf die umliegenden Hügel. Auch die Gastfreundlichkeit wird in den Kommentaren mehrmals sehr positiv bewertet.

Bild
Bild: Webseite Camping Bächli

Campingplatz Gerbeweid

Bewertung: 4,796 Sterne

Dieser Campingplatz liegt auf einem Bauernhof in der Nähe von Weggis LU und des Vierwaldstättersees. Auch hier schwärmen die Besucherinnen und Besucher von der schönen Aussicht und der Gastfreundschaft. Ein Highlight ist auch das Baden im See, die nächste Badestelle ist nur 15 Gehminuten entfernt.

Campingplatz Gerbeweid
Bild: Ferienregion Weggis Vitznau Rigi

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Camping du Grand Saint Bernard

Bewertung: 4,811 Sterne

Auf 1600 Metern Höhe, unweit der italienischen Grenze auf dem Weg zur Passhöhe des Grossen St. Bernhard, liegt dieser Campingplatz mit herrlichem Ausblick. Die Plätze für Zelte und Camper liegen im hinteren Bereich des Campings mitten im Grünen.

Camping du Grand Saint Bernard
Bild: Webseite Camping du Grand Saint Bernard

Camping Mulina

Bewertung: 4,821 Sterne

Mitten in den Bergen des südlichen Graubündens liegt diese Camping-Perle. Auf rund 1000 Metern kann man perfekt der Hitze entfliehen und abends ermöglichen mehrere Feuerstellen geselliges Beisammensein mit anderen Gästen.

Camping Mulina
Bild: Webseite Camping Mulina

Camping Forêt des Mélèzes

Bewertung: 4,831 Sterne

Eintauchen in die Natur kann man auf diesem Camping im hintersten Val de Bagnes. Die Zelte schlägt man hier mitten im Wald auf. Um eine Bewertung zu zitieren: «Es ist wirklich ein zauberhafter Ort, eingebettet in einen kleinen Wald im Herzen der Walliser Berge.»

Camping Forêt des Mélèzes et village Sioux
Bild: Google Maps / Camping Forêt des Mélèzes et village Sioux

Campeggio al Parco d'Oro

Bewertung: 4,853 Sterne

Der südlichste Campingplatz in den Top 10 liegt westlich von Lugano am Fusse des Monte Lema im Kanton Tessin. Die Gäste schwärmen hier von der idyllischen Atmosphäre und der Freundlichkeit der Gastgeber.

Campeggio al Parco d&#039;Oro
Bild: Webseite Campeggio al Parco d'Oro

Ferienhof Rüti

Bewertung: 4,883 Sterne

Leider hat es auf dem Ferienhof Rüti gleich neben der Talstation der Morschach-Stoos-Bahn im Kanton Schwyz keine Stellplätze für Zelte, aber dafür umso schönere Plätze für Wohnmobile und Vans. Diese liegen am Fuss des Fronalpstocks und haben eine grandiose Panoramasicht auf die markenten Gipfel des Grossen und Kleinen Mythen.

«Einen schöneren Ort zum Übernachten gibt es wohl nicht viele», sagt einer der Besucher. «Die Besitzer achten auf jedes Detail und man fühlt sich richtig wohl hier.»

Ferienhof Rüti
Bild: Webseite Ferienhof Rüti

Die bekannte Alternative

Wenn alle kleinen Campings schon ausgebucht sind, bietet vielleicht einer der TCS-Campings noch Platz: Der Touring Club Schweiz ist der grösste Campingplatz-Anbieter in der Schweiz und betreibt hierzulande 26 Campings, die meist mit modernster Infrastruktur und schöner Lage glänzen. Der beliebteste TCS-Camping ist der «TCS Camping Olivone» in Blenio (TI) auf dem 28. Rang. Dieser wurde erst im letzten Jahr eröffnet und verspricht nebst 32 Stellplätzen auch noch neun moderne Mietunterkünfte.

TCS Camping Olivone Blenio Lodge neue Hotels Schweiz 2026 Rauszeit
Der nigelnagelneue TCS-Campingplatz in Olivone.Bild: TCS Camping Olivone
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