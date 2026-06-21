Das sind die 10 beliebtesten Campingplätze der Schweiz
Der Camping-Boom in der Schweiz geht unentwegt weiter. Die Zahl der Übernachtungen stieg 2025 laut dem Bundesamt für Statistik im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent auf 5,2 Millionen. Nur im Corona-Jahr 2021 war die Camping-Nachfrage hierzulande höher.
Die meisten Übernachtungen fallen mit 1,04 Millionen auf das Tessin. Dahinter folgen der Kanton Bern, das Wallis und der Kanton Graubünden. Doch welcher Campingplatz soll es sein? Schliesslich gibt es bezüglich Grösse, Lage und Infrastruktur riesige Unterschiede. Ein Blick auf die Google-Bewertungen der über 400 Schweizer Campingplätze zeigt, dass vor allem die kleinen, gemütlichen Campings zu den beliebtesten des Landes gehören.
Auf Google können Camperinnen und Camper eine Bewertung zwischen 1 und 5 Sternen hinterlassen. Alle von uns untersuchten Campingplätze erhielten mindestens 3 oder mehr Sterne, aber kein Camping mit mehr als 20 Bewertungen schaffte ein perfektes Rating von 5 Sternen. Doch immerhin fünf Campingplätze übertrafen die 4,8-Sterne-Marke. Nachfolgend die Top 10 auf einen Blick:
Camping Hostetten
Bewertung: 4,7919 Sterne
Im Kanton Nidwalden – unweit des Alpnachersees – liegt dieser Camping. Während des Aufenthalts kann man unter anderem die Rigi bestaunen. Neben der herrlichen Aussicht werden auch die Ruhe und die Freundlichkeit der Gastgeber gelobt.
Camping Talacker
Bewertung: 4,7920 Sterne
In Ringgenberg, ganz in der Nähe von Interlaken und dem Brienzersee, liegt der Camping Talacker. Auf der «Rasenterrasse» hat es viel Platz für Zelte und Camper. Den Gästen gefiel unter anderem die wundervolle Atmosphäre sowie die Gratis-Duschmöglichkeiten.
Camping La Coué
Bewertung: 4,793 Sterne
Der perfekte Ruheort für Tierfreunde im Kanton Neuenburg. Schliesslich campiert man hier mitten auf dem Bauernhof. Die Stellplätze bieten eine schöne Aussicht auf den Jura und die Gemeinschaftsbereiche laden zu Geselligkeit mit anderen Gästen ein.
Camping Bächli
Bewertung: 4,795 Sterne
Gelegen im Neckertal im Kanton St. Gallen überzeugt dieser Camping mit seinen schönen Aussichten auf die umliegenden Hügel. Auch die Gastfreundlichkeit wird in den Kommentaren mehrmals sehr positiv bewertet.
Campingplatz Gerbeweid
Bewertung: 4,796 Sterne
Dieser Campingplatz liegt auf einem Bauernhof in der Nähe von Weggis LU und des Vierwaldstättersees. Auch hier schwärmen die Besucherinnen und Besucher von der schönen Aussicht und der Gastfreundschaft. Ein Highlight ist auch das Baden im See, die nächste Badestelle ist nur 15 Gehminuten entfernt.
Camping du Grand Saint Bernard
Bewertung: 4,811 Sterne
Auf 1600 Metern Höhe, unweit der italienischen Grenze auf dem Weg zur Passhöhe des Grossen St. Bernhard, liegt dieser Campingplatz mit herrlichem Ausblick. Die Plätze für Zelte und Camper liegen im hinteren Bereich des Campings mitten im Grünen.
Camping Mulina
Bewertung: 4,821 Sterne
Mitten in den Bergen des südlichen Graubündens liegt diese Camping-Perle. Auf rund 1000 Metern kann man perfekt der Hitze entfliehen und abends ermöglichen mehrere Feuerstellen geselliges Beisammensein mit anderen Gästen.
Camping Forêt des Mélèzes
Bewertung: 4,831 Sterne
Eintauchen in die Natur kann man auf diesem Camping im hintersten Val de Bagnes. Die Zelte schlägt man hier mitten im Wald auf. Um eine Bewertung zu zitieren: «Es ist wirklich ein zauberhafter Ort, eingebettet in einen kleinen Wald im Herzen der Walliser Berge.»
Campeggio al Parco d'Oro
Bewertung: 4,853 Sterne
Der südlichste Campingplatz in den Top 10 liegt westlich von Lugano am Fusse des Monte Lema im Kanton Tessin. Die Gäste schwärmen hier von der idyllischen Atmosphäre und der Freundlichkeit der Gastgeber.
Ferienhof Rüti
Bewertung: 4,883 Sterne
Leider hat es auf dem Ferienhof Rüti gleich neben der Talstation der Morschach-Stoos-Bahn im Kanton Schwyz keine Stellplätze für Zelte, aber dafür umso schönere Plätze für Wohnmobile und Vans. Diese liegen am Fuss des Fronalpstocks und haben eine grandiose Panoramasicht auf die markenten Gipfel des Grossen und Kleinen Mythen.
«Einen schöneren Ort zum Übernachten gibt es wohl nicht viele», sagt einer der Besucher. «Die Besitzer achten auf jedes Detail und man fühlt sich richtig wohl hier.»
Die bekannte Alternative
Wenn alle kleinen Campings schon ausgebucht sind, bietet vielleicht einer der TCS-Campings noch Platz: Der Touring Club Schweiz ist der grösste Campingplatz-Anbieter in der Schweiz und betreibt hierzulande 26 Campings, die meist mit modernster Infrastruktur und schöner Lage glänzen. Der beliebteste TCS-Camping ist der «TCS Camping Olivone» in Blenio (TI) auf dem 28. Rang. Dieser wurde erst im letzten Jahr eröffnet und verspricht nebst 32 Stellplätzen auch noch neun moderne Mietunterkünfte.