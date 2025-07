Naturcamping kannst du haben: Hier bei unserem Punkt 2. Bild: Camping Maloja

Rauszeit

Diese 8 (kleinen) Campingplätze sind noch wahre Bijous

Grosse Campingplätze mit viel Infrastruktur und vielen Stellplätzen, das ist nicht jedermanns Sache. Wer es kleiner mag, der landet sehr schnell bei Naturcampings, die sich vor allem durch ihre Lage mitten in der Natur auszeichnen. Wir haben da acht Vorschläge für dich.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Campingplätze wurden in den letzten Jahren immer mehr zu «Glamping»-Plätzen. Aber natürlich gibt es sie auch noch: Die kleinen Bijous, die noch nahe an der Natur und dem ursprünglichen Camping-Gedanken sind. Acht dieser Naturcampings stellen wir dir hier vor:

Camping La Coué NE

Unter dem Hashtag #farmcamping kannst du auf einem einsamen Bauernhof im Val de Travers dein Zelt (8 Plätze) oder Wohnmobil (14 Plätze) hinstellen. Die Plätze verteilen sich um den Bauernhof.

Der Bauernhof La Coué bei Travers mit dem Zeltplatz. Bild: lacoue.ch

Von hier bist du in rund 2,5 Stunden beim bekannten Creux du Van, die Poëta-Raisse-Schlucht ist nah und das Val de Travers bietet noch einige Überraschungen. So wie beispielsweise das Volkswrecks Bar & Museum.

Hier gibt es mehr Informationen.

Camping Maloja GR

Am Fuss des Piz Margna, in einer Waldlichtung und nahe dem Silsersee liegt der Camping Maloja wenige 100 Meter vom gleichnamigen Pass entfernt auf der ruhigeren Seite des Sees. Wassersportler wie Surfer oder Segler werden es hier lieben. Baden kannst du im See natürlich auch, aber ja, halt meist eher kühl.

Bild: Camping Maloja

Für Aktivferien liegt der Campingplatz ideal. Egal, ob Wandern, Biken oder Velofahren – es wird dir nicht langweilig. Reservieren kannst du hier nicht. Wer zuerst kommt, hat den Platz. Natürlich kann man vorher anrufen und sich über den aktuellen Stand erkundigen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: Camping Maloja

Camping Murg SG

Wir bleiben am See, wechseln aber in tiefere Lagen. Hier liegt auf einer Halbinsel am Walensee der Murg Camping. Der Platz befindet sich dabei direkt am Wasser im kleinen Dorf. Auf der gegenüberliegenden Seite türmen sich die Churfirsten auf.

Hier liegt Murg auf der Halbinsel am See. Der Campingplatz ist rechts der Spitze, links davon lädt ein schöner Strand ein. Bild: Quarten Tourismus

Direkt am See liegen 20 Stellplätze, dazu die eine Zeltwiese. In den hinteren Reihen finden sich Saisonplätze und ein zweiter Bereich für Zelte. In der Nähe gibt's einen schönen Spielplatz. Bekannt ist hier auch die Kastanienwanderung oder die Murgseewanderung ganz in der Nähe.

Hier gibt es mehr Informationen.

Imposant ist hier die Bergkette auf der gegenüberliegenden Seite. Bild: Quarten Tourismus

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Camping Obersee GL

Der Obersee oberhalb von Näfels ist ein beliebter Ausflugsort. Hier kann es am Weekend auch mal zum Verkehrschaos kommen. Wenig davon merkst du einige Meter hinter dem See beim Camping Obersee, gegenüber von der kleinen Badi. Hier sind nur Zelte erlaubt.

Bild: glarnerland.ch

Reservieren kannst du nicht. Es hat Platz, solange es Platz hat. Mitten in der Natur findest du hier deine Ruhe. WC und Duschen der Badi darfst du als Gast nutzen. Geniesse hier einige Wanderungen in den Glarner Alpen oder entspanne dich rund um den Obersee an verschiedenen Grillstellen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: glarnerland.ch

Campingplätze für Familien: Rauszeit Diese 8 Campingplätze werden deine Kinder lieben

Camping Pè da Munt GR

Ein idyllisches Plätzchen mitten in der Natur bietet auch der Camping Pè da Munt im Münstertal ausserhalb des Dorfes Müstair und nur wenige Kilometer vor der Landesgrenze.

Bild: Camping Pè da Munt

50 Plätze können in dieser wunderbaren Landschaft belegt werden. Für Reservationen ist eine Mindestaufenthaltsdauer von sieben Tagen nötig. Auf 1440 Metern über Meer findest du zwischen Umbrailpass und dem Schweizer Nationalpark diverse Möglichkeiten für schöne Wanderungen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: Camping Pè da Munt

Noch mehr Campingplätze: Rauszeit Das sind 8 der schönsten Campingplätze der Schweiz

Camping Rässenwies ZH

Die Thur trennt im Zürcher Weinland Andelfingen und Kleinandelfingen. Und hier am nördlichen Ufer des Flusses befindet sich der Camping Rässenwies. 20 Saisonplätze und 10 Touristenplätze sind hier zu haben.

Der Camping Rässenwies mit der Holzbrücke im Hintergrund. Bild: tcs-ccz.ch

Neben dem Baden im Fluss mit Blick auf die gedeckte Holzbrücke kannst du die Gegend gut auch mit dem Velo oder wandernd entdecken. Ebenfalls in der Nähe: der Rheinfall.

Hier gibt es mehr Informationen.

Blick in die andere Richtung der Thur entlang. Bild: tcs-ccz.ch

Camping Saignelégier JU

Baumhütte, Dom, Jurte, Tipis – oder natürlich im Zelt. Beim Camping Saignelégier hast du die Wahl. Und auch hier gilt für Reisende mit dem Zelt oder Büssli: Reservieren kannst du nicht. Allerdings ist grundsätzlich viel Platz vorhanden.

Feste Stellplätze oder Parzellen gibt es bei diesem Campingplatz nicht. Bild: Camping Saignelégier

Speziell an diesem Campingplatz: Du kannst direkt vor deinem Schlafplatz ein Lagerfeuer machen. In dieser Form ist dies in der Schweiz sonst praktisch nicht mehr möglich. Das Gebiet eignet sich super auch für Familien mit vielen Outdoor-Möglichkeiten im weitläufigen Jura. Ah, und übrigens: Der Camping hat aktuell diverse Projekte für spezielle Unterkünfte.

Hier gibt es mehr Informationen.

Ebenfalls möglich: eine Nacht im Baumhaus. Bild: Camping Saignelégier

Hast du die gekannt? Das sind die extremsten Campingplätze der Schweiz

Camping Schönblick VS

Zum Abschluss reisen wir ins Saastal. Hier findest du zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell den Camping Schönblick direkt an der Saaser Vispa gelegen.

Ein ruhiger Zeltplatz im herrlichen Saastal. Bild: Camping Schönblick

Geöffnet ist der Campingplatz das ganze Jahr über (auf Voranmeldung im Winter). Jacuzzi im Freien, eine Whirlwanne oder die Kneipp-Anlage sorgen für die Prise Wellness, Wohnwagen für bis zu vier Personen werden auch vermietet.

Hier gibt es mehr Informationen.

Der Blick in der Dämmerung hinauf nach Saas-Fee und die Mischabelkette. Bild: Camping Schönblick